Камерунский футболист получал в «Анжи» десятки миллионов рублей ежедневно

«Был поражен, когда узнал сумму контракта Это'О. Вот это было оцепенение. Сколько? 20 миллионов рублей в день! Почему я запомнил — мы немедленно достали калькуляторы и начали переводить все это в часы, минуты», — заявил Балашов.