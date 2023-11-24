Товарищеский матч с Кубой не собираются вносить в реестр рекордов России
В реестре рекордов России не подтвердили внесение товарищеского матча с Кубой в перечень, сообщил «Матч ТВ».
Telegram канал «Мутко против» сообщил о том, что товарищеский матч, который состоялся в ноябре 2023 года, попадет в Книгу рекордов России. Отмечалось, что рекорд установлен по числу футболистов, отметившись голами в одном матче – 8 человек.
Сборная России со счетом 8:0 обыграла кубинцев 20 ноября. Голами отметились Иван Обляков, Александр Головин, Антон Головин, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.
«Лучше уточнить данную информацию у тех, кто о ней сообщил. Думаю, это пиар, не более. В чем заключается достижение, не очень понятно, 8 голов – это не показатель, – сообщили в реестре рекордов России.
С марта 2022 года сборная России не принимает участие в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Подопечные Валерия Карпина проводят товарищеские встречи. Россияне уже играли со сборными Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, Ирана, Ирака, Египта, Кении и Камеруна.