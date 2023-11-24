Тренер «Ньюкасла» рассказал о состоянии Сандро Тонали

«Сандро очень хорошо тренируется, поэтому ещё более обидно, что мы не можем его использовать. Это, наверное, его лучшие тренировки, которые мы видели. Он очень хорошо справляется с ситуацией, я бы сказал, что это отличительная черта его характера», — приводит слова Хау журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Твиттер).