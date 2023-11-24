Доходы голландского клуба от продажи пива превысили выручку с трансферов

По его информации, чистая прибыль от перехода игроков составила 3,7 миллиона евро. При этом от продажи еды и напитков на стадионе голландцы выручили как минимум шесть миллионов. Большая часть этой суммы приходится на пиво.

«Странно, что "Твенте" зарабатывает больше денег на пиве, чем на игроках. Я не знаю ни одного такого другого клуба в Европе», — отметил Книппинг.

В апреле коммерческий директор «Зенита» Алексей Пак подсчитал доходы от возможного возвращения пива на стадионы. По его словам, на первом этапе решение принесет от 50 миллионов до 100 миллионов рублей за сезон. Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует на территории России с 1 января 2005 года. По мнению Минздрава, продажа пива на стадионах может провоцировать агрессию среди болельщиков, находящихся в состоянии повышенного эмоционального возбуждения.