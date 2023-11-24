«Зенит» выиграл женскую Суперлигу во второй раз подряд

Завершился матч 5-го тура заключительного этапа женской Суперлиги, в котором встречались московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «Новые Химки» в Химках. «Зенит» одержал победу со счётом 2:1. Таким образом, сине-бело-голубые стали чемпионками страны во второй раз подряд.

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В прошлом сезоне «Зенит» завоевал первый титул Суперлиги в истории.

На 63-й минуте отличилась нападающая «Зенита» Ана Диаш. Через три минуты полузащитница Алёна Андреева увеличила преимущество гостей — 2:0. На 88-й минуте полузащитница Татьяна Петрова отыграла один мяч ЦСКА.