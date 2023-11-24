В Европе допустили, что Головин станет обладателем «Золотого мяча»

Бывший футболист ЦСКА и "Ювентуса" Милош Красич выразил мнение, что полузащитник "Монако" Александр Головин может стать обладателем "Золотого мяча". Слова Красича передает "РБ Спорт".
"Думаю, он смог бы сейчас играть в том же "Ювентусе", например. Он показал, что является высококачественным игроком. Считаю, у Александра больше всего шансов получить "Золотой мяч" среди россиян. Может быть, в ближайшие несколько лет он выиграет эту награду. Я в это верю, это вполне возможно", - сказал Красич.
Головин перебрался в "Монако" из московского ЦСКА летом 2018 года после чемпионата мира, в котором сборная России сумела дойти до четвертьфинала. Сумма трансфера составила €30 млн. Россиянин стал лучшим игроком "Монако" в сентябре и октябре, а также был номинирован на звание лучшего игрока Лиги 1 в октябре.
В текущем сезоне на счету Головина 11 матчей за монегасков, пять голов и две результативные передачи.
20 ноября сборная России с Головиным в составе разгромила в товарищеском матче Кубу со счетом 8:0. Хавбек "Монако" записал на свой счет гол и результативную передачу.