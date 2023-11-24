В Европе допустили, что Головин станет обладателем «Золотого мяча»

"Думаю, он смог бы сейчас играть в том же "Ювентусе", например. Он показал, что является высококачественным игроком. Считаю, у Александра больше всего шансов получить "Золотой мяч" среди россиян. Может быть, в ближайшие несколько лет он выиграет эту награду. Я в это верю, это вполне возможно", - сказал Красич.