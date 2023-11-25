Глава "Зенита" Медведев высказался о победе над ЦСКА

Председатель правления петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев сделал эмоциональное заявление после победы женской команды из Санкт-Петербурга над московским ЦСКА в рамках Суперлиги. Его слова передает "Матч ТВ".

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"Наш клуб включает в себя разнообразные команды — это и футбол, и гандбол, и баскетбол, и женские команды. Мы будем доказывать, что Санкт Петербург — спортивная столица России. Касательно ЦСКА можем сказать, что коней укротили", - сказал Медведев.

Медведев ранее после победы хоккейного СКА над "Спартаком" произнес фразу "Страна без мяса".

24 ноября ЖФК ЦСКА проиграл ЖФК "Зенит" в матче за чемпионство в женской Суперлиге со счетом 1:2. Голами в составе победителей отметились Ана Диаш и Алена Андреева. Москвички заняли второе место.

Эта победа стала для футболисток из Санкт-Петербурга второй подряд. В прошлом сезоне они также выиграли чемпионство.