Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси находится на грани развода со своей супругой Антонеллой Рокуццо, информирует испанская пресса.

«Лионель и Антонелла столкнулись с самым большим кризисом за 15 лет отношений и оказались на грани развода. Причиной проблем стала журналистка София Мартинес», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Месси и Рокуццо поженились в 2017 году. У них есть троей детей – Тьяго, Матеро и Чиро.

Месси перешел в «Интер Майами» из ПСЖ 15 июля 2023 года на правах свободного агента. Контракт футболиста с американским клубом рассчитан до 31 декабря 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость аргентинца в 35 миллионов евро.