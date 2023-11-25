«Динамо» вырвало победу у ЦСКА в дерби

«Динамо» вырвало победу у ЦСКА в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Столичное дерби завершилось со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей дублем отметился Бителло, также одержать победу помог гол Константина Тюкавина. За армейцев мячи забили Аббосбек Файзуллаев и Антон Заболотный.

Бело-голубые набрали 28 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице. ЦСКА с 25 очками располагается на пятой строке.