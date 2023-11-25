Мостовой заявил, что матч «Балтика» — «Спартак» надо было отменить

Бывший футболист московского "Спартака" Александр Мостовой заявил, что матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между калининградской "Балтикой" и московским "Спартаком" надо было отменить, передает "Спорт-Экспресс".
"В начале не понял, почему мяч не красный. Его просто не разглядеть. Думал, что игру отменят. Много снега и ничего не видно. Лично я за то, чтобы матч отменили, но все решают судьи", - сказал Мостовой.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию поединка.
Сейчас идет второй тайм. Подопечные Гильермо Абаскаля ведут со счетом 1:0.
Перед этой игрой команда под руководством Гильермо Абаскаля имела в активе 24 очка и располагается на шестой строчке в турнирной таблице. Команда Сергея Игнашевича с 12 очками идет на 14-м месте.
В чемпионате России лидирует петербургский "Зенит", имея в активе 33 очка. На втором месте идет "Краснодар", имея в активе 32 балла. Замыкает тройку сильнейших столичное "Динамо", имея в активе 28 баллов.
В матче первого круга "Спартак" обыграл "Балтику" на своем поле со счетом 2:1. В составе победителей отличились Тео Бонгонда и Квинси Промес. За "Балтику" забил Анхело Энрикес.