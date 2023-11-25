Игрок команды РПЛ рассказал о принесенной одноклубником на тренировку гранате

Полузащитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков рассказал о том, как его одноклубник Евгений Фролов принес на тренировку гранату. Об этом сообщает Sport24.

Игрок РПЛ рассказал о принесенной одноклубником на тренировку гранате
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«Я на другом конце поля находился, когда он ее взорвал. Так что сразу не понял, что за хлопок. Поворачиваюсь — все смеются. Интересный спецэффект», — отметил Горшков.

Он также назвал Фролова интересным футболистом, у которого в голове постоянно возникают подобные идеи.

Горшков выступает за клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» с 2020 года. Фролов пополнил состав самарцев в том же году.

В нынешнем сезоне «Крылья Советов» набрали 25 очков в 15 турах. Команда находится на четвертом месте в чемпионате России.