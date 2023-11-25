Абаскаль: я был раздет в снегопад? Во время матча внутри меня 45 градусов

«Футбол в такую погоду могу вспомнить только в матчах еврокубков, в которых европейские команды встречались с российскими в феврале, где и нередко спотыкались на этом пути.



Я был раздет? Во время матча внутри меня 45 градусов. Эмоции и мотивация помогают справляться с холодом», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.