«Оренбург» и «Ахмат» поделили очки в матче 16-го тура РПЛ

Завершился матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Оренбург» и грозненский «Ахмат». Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым (Санкт-Петербург). Итоговый результат — 1:1.