ФИФА не отправляет деньги за участие игроков РПЛ в чемпионате мира из-за санкций

Международная федерация футбола (ФИФА) из-за санкций не отправляет деньги клубам Мир - Российской премьер лиги (РПЛ) за участие их игроков в чемпионате мира 2022 года в Катаре. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

"Пока деньги за участие игроков на чемпионате мира 2022 года заблокированы. ФИФА эти деньги не направляет по причине того, что наши клубы находятся под санкциями", - сказал Митрофанов.

В октябре ФИФА сообщила, что выплатит клубам $209 млн компенсации за участие игроков в чемпионате мира в Катаре.

Отмечалось, что компенсация будет выплачена всем клубам, за которые футболист играл в течение двух лет, предшествующих мировому первенству. На турнире в Катаре выступили камерунский нападающий "Динамо" Николя Муми Нгамалё, а также уругвайский защитник Гильермо Варела и польский полузащитник Себастьян Шиманьский, права на которых принадлежали бело-голубым.