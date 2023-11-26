ФИФА не отправляет деньги за участие игроков РПЛ в чемпионате мира из-за санкций

Международная федерация футбола (ФИФА) из-за санкций не отправляет деньги клубам Мир - Российской премьер лиги (РПЛ) за участие их игроков в чемпионате мира 2022 года в Катаре. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

ФИФА не отправляет деньги за участие игроков РПЛ в чемпионате мира из-за санкций
© globallookpress.com

"Пока деньги за участие игроков на чемпионате мира 2022 года заблокированы. ФИФА эти деньги не направляет по причине того, что наши клубы находятся под санкциями", - сказал Митрофанов.

В октябре ФИФА сообщила, что выплатит клубам $209 млн компенсации за участие игроков в чемпионате мира в Катаре.

Отмечалось, что компенсация будет выплачена всем клубам, за которые футболист играл в течение двух лет, предшествующих мировому первенству. На турнире в Катаре выступили камерунский нападающий "Динамо" Николя Муми Нгамалё, а также уругвайский защитник Гильермо Варела и польский полузащитник Себастьян Шиманьский, права на которых принадлежали бело-голубым.

Бронзовыми призерами мирового первенства стали хорваты Деян Ловрен, который на момент турнира выступал за петербургский "Зенит"Никола Влашич, до 2021 года игравший за ЦСКА.