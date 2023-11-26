Бывший вратарь «Челси» и «Арсенала» Петр Чех дебютировал в Британской элитной хоккейной лиге (EIHL). Об этом сообщает Belfast Telegraph.

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Экс-футболист вышел на лед в составе североирландского клуба «Белфаст Джайантс» в концовке встречи против «Глазго Клэн». К тому моменту его команда вела со счетом 5:1. Чех оставил свои ворота в неприкосновенности и помог «Белфасту» довести матч до победы.