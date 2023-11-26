«Ростов» обыграл «Пари НН» и поднялся на 10-ю строчку в таблице РПЛ

Сегодня, 26 ноября, прошла встреча 16-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и клубом «Пари Нижний Новгород». Команды играли на стадионе «Ростов Арена». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Яном Бобровским из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Ростов» обыграл «Пари НН» со счётом 1:0.

Первый тайм матча прошёл без голов. Во второй половине, на 61-й минуте, в ворота «Пари НН» был назначен пенальти. Максим Осипенко уверенно реализовал 11-метровый удар, выведя «Ростов» вперёд. Гол Осипенко так и остался последним в данной встрече, «Ростов» одержал победу со счётом 1:0.