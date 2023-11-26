Фанат напал на вратаря «Рубина»

На последних минутах игры фанат выбежал на поле и, пока его преследовал стюард, побежал в сторону вратаря «Рубина» Юрия Дюпина, который стоял спиной к бегущему. Когда до голкипера оставалось пару метров, стюард настиг болельщика и повалил его на газон, и они вместе по инерции сбили вратаря с ног. Стюард и его подоспевший напарник вывели фаната за пределы поля, Дюпин встал на ноги, и через несколько секунд прозвучал финальный свисток.