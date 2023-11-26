Вратарь «Балтики» избежал серьезного повреждения в матче со «Спартаком»

«По итогам медицинского обследования повреждение, полученное Максимом Бориско во втором тайме матча со «Спартаком», оказалось незначительным.



Ожидается, что наш вратарь вернётся в общую группу в самое ближайшее время», — сообщает пресс-служба клуба.