Экс-футболист ЦСКА ответил Слуцкому, который рассказал, как его привязывали к кровати

«У нас со Слуцким и Набабкиным было много разных историй. С этими людьми всегда были и будут теплые отношения. Скажу им одно: «Не творите милостыню перед людьми с тем, чтобы они видели вас. Кто дверь открывает и закрывает, имеет грех!» В будущем я бы хотел прийти и принять участие в шоу Слуцкого и Дзюбы», — сказал Чепчугов.