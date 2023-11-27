Объявлена символическая сборная 16-го тура РПЛ по версии WhoScored

Лучшим игроком 16-го тура с оценкой 8,7 стал полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре, который сравнял счёт на 90+12-й минуте в матче с «Локомотивом» (3:3). Интересно, что в символическую сборную тура по версии WhoScored вошли как минимум по одному игроку их всех клубов, которые одержали победы в своих матчах.