Российский вратарь рассказал, сколько денег задолжал ему финский клуб

«Официально последним рабочим днём в «Хонке» у нас была прошлая среда. После этого всех уволили из клуба. Задолженность по зарплате на этот момент составляла два месяца. Плюс подвисли бонусы за выход в еврокубки в прошлом сезоне. Местный профсоюз футболистов обещал нам помочь. Сейчас готовим документы. Думаю, какой-то процент нам вернут. Правда, непонятно когда», — сказал Рудаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.