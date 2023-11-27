Семин не считает, что Хвича перерос «Наполи»

«Наполи» — большой клуб. Это чемпион Италии, это количество болельщиков по всей стране. Хвича соответствует «Наполи», их темпераменту, идеям. Мне кажется, этот клуб ближе к его любимой Грузии. Не сказал бы, что Хвича перерос «Наполи». Ему пока рано задумываться о смене клуба. Он любит «Наполи», ему там комфортно.



Хвича на сегодняшний день игрок мирового уровня. А по поводу трансфера решат клубы», — сказал Семин.