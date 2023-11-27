«Динамо» анонсировало матч Кубка России с «Зенитом» мемом с ребёнком

Игра между «Динамо» и «Зенитом» состоится 29 ноября, встречу примет «ВТБ Арена». Начало матча — в 18:15 мск. Главным арбитром выступит Павел Кукуян, ассистентами судьи будут Алексей Стипиди и Андрей Гурбанов. В 16 матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2023 бело-голубые набрали 28 очков и по состоянию на сегодняшний день располагаются на третьем месте в турнирной таблице. «Зенит» занимает первую строчку, опережая «Динамо» на пять очков.