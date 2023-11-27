Забит самый поздний гол в истории РПЛ

Таким образом, Гарре забил самый поздний гол в истории РПЛ. Он реализовал пенальти на отметке 101:34. Предыдущим лучшим результатом являлся гол хавбека «Ростова» Ивелина Попова в игре с «Краснодаром», которая прошла в июле 2020 года. Он забил на отметке 100:55.

Матч между «Крыльями» и «Локомотивом» завершился вничью со счетом 3:3. На 30-й минуте счет в матче открыл игрок «Локомотива» Сергей Пиняев. Через две минуты счет сравнял футболист самарской команды Фернандо Костанца. Во втором тайме дублем отметился полузащитник «железнодорожников» Рифат Жемалетдинов. Он отличился на 62-й и 84-й минутах. В добавленное ко второму тайму время игрок самарцев Владимир Писарский забил второй мяч, а на 112-й минуте Бенхамин Гарре установил окончательный счет.