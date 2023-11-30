Матч «Сочи» — «Крылья Советов» могут перенести на весну из‑за шторма

В РПЛ не исключили, что матч «Сочи» — «Крылья Советов» может быть перенесен на весну из‑за шторма
Директор по маркетингу и коммуникациям Российской премьер лиги Антон Фетисов в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР рассказал, что матч 16 го тура МИР РПЛ между «Сочи» и «Крыльями Советов» может быть перенесен на весну 2024 года из за сильного шторма.
Встреча в Сочи запланирована на 2 декабря. Шторм с ураганным ветром порывами до 40 м/с обрушился на Черноморское побережье России вечером 26 ноября.
— Понятное дело, что мы следим за ситуацией, но решение будет приниматься совместно с РФС. Надо всегда помнить, что решение о переносе матча или отложении начала принимает главный судья. Наши взгляды туда обращены, но мне кажется, что сейчас немного рано делать выводы. Завтра или послезавтра ситуация будет понятней.
Как это может быть реализовано, если нельзя играть на территории Сириуса? К сожалению, кругами поменяться уже не получится, что было бы самым простым решением, поэтому есть резервные даты, на которые можно перенести этот матч в случае форс мажора. Вероятнее всего, эти резервные даты — весна, — сказал Фетисов в эфире программы «8–16» на МАТЧ ПРЕМЬЕР.
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