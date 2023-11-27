«Аль-Наср» с Роналду не смог обыграть «Персеполис»

Сегодня, 27 ноября, состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов АФК между саудовским «Аль-Насром» и иранским «Персеполисом». Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по московскому времени. «Аль-Наср» сыграл вничью с «Персеполисом» со счётом 0:0, а португальский нападающий саудовской команды Криштиану Роналду провёл на поле 78 минут.

Первый тайм встречи прошёл без голов. Во втором тайме ситуация не изменилась — обе команды пытались забить, но безрезультатно — матч так и закончился, 0:0, безголевая ничья.