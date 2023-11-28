Аллегри может покинуть «Ювентус» в конце сезона

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может уйти из «Ювентуса» предстоящим летом. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, 56-летний специалист рассматривает возможность увольнения по окончании сезона, так как его не устраивают изменения в команде, возникшие после ухода со своего поста экс-президента клуба Андреа Аньелли. Аллегри также недоволен слухами о назначении на пост главного тренера туринцев Антонио Конте, которые периодически стали появляться в СМИ.

Итальянский специалист возглавляет «Ювентус» с 2021 года. До этого Аллегри работал с туринским клубом на протяжении пяти лет (в период с 2014 по 2019 год). Действующий контракт специалиста с «бьянконери» рассчитан до лета 2025 года. За свою тренерскую карьеру 56-летний наставник выиграл 13 титулов: 11 — с «Ювентусом» и ещё два — с «Миланом».