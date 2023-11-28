Главный тренер сборной Испании: Иско уже не тот, что был 10 лет назад

«Иско — великий игрок и находится в отличной форме. Несправедливо, что он не едет, но также несправедливо, что он не берёт тех, кто проходит через него, кто находится на том же уровне. Иско был в предварительном отборе, и было решено включить его в этот последний список. Я бы отнёс его к десятке. Он очень хорошо работает, но я ставлю на тех, кто проходит дальше. Иско уже не тот, что был 10 лет назад, он изменился и много работает», — приводит слова Фуэнте AS.