«Ростов» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч Кубка России

Сегодня, 29 ноября, в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся «Ростов» и московский ПФК ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:15 по московскому времени.