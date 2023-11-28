Стало известно, сколько придется заплатить «Интеру» за переход Зелиньского в клуб

«Интер» связался с представителями полузащитника «Наполи» Петра Зелиньского для того, чтобы узнать, какую сумму придётся заплатить «нерадзурри» за то, чтобы игрок присоединился к миланскому клубу на правах свободного агента. Об этом сообщает Calciomercato.com.

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По информации источника, «Интеру» будет необходимо выплатить футболисту подписной бонус в размере € 4-5 млн, а также предложить заработную плату в районе € 8 млн. При этом подчёркивается, что в случае подписания с футболистом четырёхлетнего контракта с учётом всех выплат «нерадзурри» придётся потратить сумму, составляющую около € 37 млн.