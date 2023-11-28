Погребняк сообщил, что Радимов отказался возглавить клуб РПЛ

«У него есть задатки для того, чтобы в будущем возглавить клуб РПЛ? 100%. Более того, у него уже были хорошие варианты. Не знаю, почему он отказался – нужно спрашивать у него. Вообще, Радимов пользуется большой популярностью среди клубов. Пока он вместе с Андреем Карякой выбрал Медиалигу. Посмотрим, что будет дальше», – приводит слова Погребняка Metaratings.ru.