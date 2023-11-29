«Динамо» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч Кубка России

В матче первого круга Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Динамо» на выезде победило «Зенит» со счётом 3:2. В составе бело-голубых отличились Константин Тюкавин (дважды) и Вячеслав Грулёв. За «Зенит» голом отметился Иван Сергеев, ещё один мяч был автоголом Фабиана Бальбуэны.