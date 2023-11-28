«Бавария» продлила контракты с голкиперами Нойером и Ульрайхом до 2025 года
«Бавария» продлила контракт с голкипером Мануэлем Нойером, сообщает пресс служба немецкого клуба.
Новое соглашение с 37 летним вратарем рассчитано до лета 2025 года.
Также до 2025 года будет продлен контракт с другим вратарем мюнхенской команды — 35 летним Свеном Ульрайхом.
— Я рад остаться в «Баварии» еще на год. После длительной травмы я снова в деле. Мне очень нравится находиться на поле с этой командой. Я убежден, что вместе мы сможем достичь наших больших целей в ближайшие несколько лет, включая финал Лиги чемпионов в Мюнхене в 2025 году.Осознание того, что Свен и дальше будет рядом со мной, делает меня еще лучше, — заявил Нойер.
Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года, с 2017 го является капитаном команды. Он провел за нее 494 матчей и 234 раз отыграл на ноль. В составе мюнхенцев голкипер стал 11 кратным чемпионом Германии, пять раз выигрывал Кубок и семь раз — Суперкубок страны, по два раза побеждал в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.