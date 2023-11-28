«Бавария» продлила контракты с голкиперами Нойером и Ульрайхом

— Я рад остаться в «Баварии» еще на год. После длительной травмы я снова в деле. Мне очень нравится находиться на поле с этой командой. Я убежден, что вместе мы сможем достичь наших больших целей в ближайшие несколько лет, включая финал Лиги чемпионов в Мюнхене в 2025 году.Осознание того, что Свен и дальше будет рядом со мной, делает меня еще лучше, — заявил Нойер.