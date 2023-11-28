Дубль Сулейманова спас «Локомотив» от поражения от "Балтики"

Дубль Сулейманова спас «Локомотив» от поражения в первом матче плей‑офф Кубка России с «Балтикой»
Московский «Локомотив» сыграл вничью с калининградской «Балтикой» в первом четвертьфинальном матче Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России.
Встреча состоялась в Калининграде и завершилась со счетом 2:2. На голы Тиграна Аванесяна и Натана Гассама гости ответили дублем Тимура Сулейманова. Второй мяч 23 летний форвард забил в компенсированное ко второму тайму время.
Ответный матч команды проведут в Москве в период с 12 по 14 марта. Победитель противостояния по сумме двух встреч выйдет в полуфинал Пути РПЛ, проигравший отправится во второй этап ¼ финала Пути регионов.