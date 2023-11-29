"Барселона" обыграла "Порту" и вышла в плей-офф Лиги чемпионов

Испанская "Барселона" за тур до окончания группового раунда Лиги чемпионов обеспечила выход в плей-офф турнира.

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В группе Н в центральном матче встречались лидеры - "Барселона" принимала "Порту". У обеих команд было по 9 очков, и победа выводила в плей-офф.

Накануне матча стало известно, что руководство "Барселоны" пригрозило увольнением главному тренеру команд Хави, в случае, если португальский клуб не будет обыгран.

Первый тайм матча заставил Хави изрядно понервничать. На 30-й минуте Пепе вывел "Порту" вперед. Но радость португальцев длилась недолго - через две минуты Жоау Канселу восстановил равенство. А после перерыва Жоау Феликс принес "Барселоне" победу - 2:1.

В другом матче тура украинский "Шахтер" переиграл "Антверпен" из Бельгии - 1:0.