"Барселона" обыграла "Порту" и вышла в плей-офф Лиги чемпионов
Испанская "Барселона" за тур до окончания группового раунда Лиги чемпионов обеспечила выход в плей-офф турнира.
В группе Н в центральном матче встречались лидеры - "Барселона" принимала "Порту". У обеих команд было по 9 очков, и победа выводила в плей-офф.
Накануне матча стало известно, что руководство "Барселоны" пригрозило увольнением главному тренеру команд Хави, в случае, если португальский клуб не будет обыгран.
Первый тайм матча заставил Хави изрядно понервничать. На 30-й минуте Пепе вывел "Порту" вперед. Но радость португальцев длилась недолго - через две минуты Жоау Канселу восстановил равенство. А после перерыва Жоау Феликс принес "Барселоне" победу - 2:1.
В другом матче тура украинский "Шахтер" переиграл "Антверпен" из Бельгии - 1:0.
"Барселона" набрала 12 очков и гарантировала выход в плей-офф. "Порту" и "Шахтер" имеют по 9 очков и в последнем туре сыграют друг против друга в споре за второе место.