ПСВ вырвал победу у «Севильи» в Лиге чемпионов, уступая по ходу матча 0:2

«Севилья» вела с комфортным преимуществом в два мяча к 47-й минуте, благодаря голам Серхио Рамоса и Юссефа Эн-Несири. Однако на 68-й минуте ПСВ удалось отыграть сперва один мяч, а ещё через 13 минут — и второй. Всё шло к ничейному исходу, пока на 90+2-й минуте не отличился форвард гостей Рикардо Пепи. Матч так и завершился — 3:2 в пользу команды из Эйндховена.