Стало известно, кто представит «Спартак», «Локо» и «Краснодар» в матче звёзд Кубка России

Ранее стало известно, что Сергей Овчинников и Александр Мостовой станут тренерами сборной Пути РПЛ в Матче звёзд Кубка России по футболу. Тренерами сборной команды Пути регионов станут Вадим Евсеев, Андрей Каряка и Дмитрий Кузнецов. Эта игра состоится 16 декабря.