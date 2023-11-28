«Шахтер» обыграл «Антверпен» в Лиге чемпионов

Сегодня, 28 ноября, состоялся матч 5-го тура группы Н Лиги чемпионов УЕФА между украинским «Шахтёром» и бельгийским «Антверпеном». Встреча прошла на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Бартошем Франковским из Польши. Матч завершился победой «Шахтёра» со счётом 1:0.

Таким образом, «Шахтёр» набрал девять очков, но при этом он остался на третьем месте в турнирной таблице группы Н. «Барселона» и «Порту» также набрали по девять очков, но каталонцы и португальцы ещё не играли в 5-м туре. «Антверпен», в свою очередь, располагается на последнем месте. Клуб из Бельгии не заработал ни одного очка и потерял шансы на попадание в евровесну.