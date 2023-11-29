"Ему памятник при жизни нужно ставить!". Тренер гандбольного ЦСКА

«Мои дети занимались на этом стадионе. Я следил за развитием этого клуба, видел, как устанавливалась арена. Галицкий – настоящий фанат футбола. Он построил невероятные базы, парк, стадион… тут без комментариев, он сделал многое для этого вида спорта. Думаю, что многие слышали его фразу: «В гробу карманов нет». Приятно, что он вкладывает огромные средства не за границей или в больших городах России, а в родном Краснодаре. Он открыл интернат, одевал детишек за свои деньги… Ему памятник при жизни нужно ставить!» — сказал Ходьков в интервью Metaratings.