Мостовой возглавит сборную Пути РПЛ

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой подтвердил, что он станет тренером сборной Пути РПЛ в Матче звёзд Кубка России. - Чемпионат.ком
— Да, мы обсудили подход с руководителем Академии РФС Ириной Барановой и посчитали интересным провести такую своеобразную практику самых ярких «учеников» элитной группы нашей Академии. Босс, Сергей Иваныч, как наставник, ментор нашего тренерского образования, возьмет к себе в тренерский штаб Александра Мостового и еще одного звёздного ученика. Кто станет третьим — пока секрет. В Пути регионов трио уже определено. Это Евсеев, Каряка и Кузнецов, — сказал Терешин «Матч ТВ». - Матч ТВ
Матч звезд Пути РПЛ пройдет 16 декабря на «Live Арене» в Сколково. В гала-матче примут участие лучшие игроки группового этапа Пути регионов и Пути РПЛ. - Sports.ru
Ранее сообщалось, что тренеры сборной Пути РПЛ будут выбраны из списка 10 кандидатов, в который входят Гильермо Абаскаль, Михаил Галактионов, Виктор Гончаренко, Давид Деограсия, Владимир Ивич, Сергей Игнашевич, Валерий Карпин, Марцел Личка, Сергей Семак и Владимир Федотов. - RusFootball