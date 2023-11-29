Мостовой возглавит сборную Пути РПЛ

— Да, мы обсудили подход с руководителем Академии РФС Ириной Барановой и посчитали интересным провести такую своеобразную практику самых ярких «учеников» элитной группы нашей Академии. Босс, Сергей Иваныч, как наставник, ментор нашего тренерского образования, возьмет к себе в тренерский штаб Александра Мостового и еще одного звёздного ученика. Кто станет третьим — пока секрет. В Пути регионов трио уже определено. Это Евсеев, Каряка и Кузнецов, — сказал Терешин «Матч ТВ». - Матч ТВ