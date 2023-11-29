«Зенит» поддержал попавшего в больницу Боярского

"Зенит" в своем Telegram-канале пожелал выздоровления актеру и болельщику команды Михаилу Боярскому , который попал в больницу.

"Футбольный клуб "Зенит" желает Михаилу Боярскому скорейшего выздоровления. Накануне петербургский артист и один из самых известных болельщиков сине-бело-голубых был госпитализирован в одну из городских больниц. Уважаемый Михаил Сергеевич, сине-бело-голубые желают вам здоровья и скорейшего возвращения на трибуну!" - сказано в сообщении.

28 ноября народного артиста РСФСР Михаила Боярского экстренно госпитализировали в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге. По словам его сына Сергея, у актера случился инфаркт.

После 16 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" вышел на первую строчку в турнирной таблице. Команда Семака в последнем матче обыграла "Сочи" со счетом 3:0. На второе место опустился "Краснодар", который сенсационно уступил "Уралу" со счетом 1:3. "Динамо" благодаря победе над ЦСКА со счетом 3:2 поднялось на третью строчку.