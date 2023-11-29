Адвокат сообщила о невиновности экс-игрока сборной России в деле о наркотиках

Адвокат Бугаева сообщила о получении доказательств невиновности экс-игрока сборной России в деле о наркотиках
Адвокат Алексея Бугаева высказалась о деле экс-футболиста сборной России.
Напомним, бывшего защитника «Локомотива», «Краснодара» и «Торпедо» арестовали до 31 декабря по делу о покушении на сбыт наркотиков. Сообщалось, что его задержали с 495 г мефедрона.
«Сейчас решим вопрос с очередностью представления доказательств в следствии. Думаю, что мы соберем пресс-конференцию, на которой покажем доказательства невиновности Бугаева, которые, слава богу, мы получили.
Главное сейчас – не навредить, чтобы у определенных людей не было возможности подстроить ситуацию под себя. Сначала надо зафиксировать их версию, а затем уже представлять то, что на самом деле произошло», – сказала Екатерина Макличенко.
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Адвокат Бугаева сообщила о получении доказательств невиновности экс-игрока сборной России в деле о наркотиках
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