У Дзюбы появился мощный конкурент

Перед центральным матчем 17-го тура Мир РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом» в Москве команда Михаила Галактионова выдала еще одну игру с сумасшедшей развязкой в концовке. В первом четвертьфинале плей-офф Пути РПЛ с «Балтикой» железнодорожники в компенсированное время ушли от поражения – 2:2. Спас «Локо» в Калининграде сменщик Артема Дзюбы – центрфорвард Тимур Сулейманов, оформивший дубль.

© Спорт день за днем

Возрастного Дзюбу в Кубке России задействуют по минимуму. В этой ситуации шанс получает воспитанник клуба Сулейманов, которого, напомним, арендовали в летнее трансферное окно у «Пари НН» с правом выкупа.

Видео дня

И тот доказывает, что на сегодняшний день он не хуже основного нападающего. Сулейманов открыл счет в матче с «Балтикой», продавив центрального защитника Николу Радмановаца после кросса справа. А свой второй гол Тимур забил с подбора, когда «Локомотив» уже откровенно сбился на навал.

Теперь в матче «Зенитом» перед Галактионовым будет стоять дилемма, кого выпускать с первых минут. Если оставлять на скамейке Дзюбу, то, значит, рисковать атмосферой в раздевалке. Если возвращать в запас Сулейманова, то, возможно, делать команду слабее.

В два центрфорварда играть – неразумно. У «Зенита» и без того полузащита сильнее, а с численным преимуществом сине-бело-голубые просто разорвут железнодорожников в центре поля.

Интересно, что отвечая после матча с «Балтикой» на вопрос о том, есть ли шансы у Сулейманова сыграть в стартовом составе с «Зенитом», Галактионов, по сути, ушел от конкретного комментария:

«Надо понять ситуацию с травмированными игроками, – сказал главный тренер «Локомотива». – Прилетим домой, увидим, как восстановились ребята, которые не полетели в Калининград… У нас есть время, решим это уже ближе к игре».

В нынешнем сезоне у Сулейманова уже восемь голов и одна голевая передача в 23 матчах. При этом на поле он провел только около 990 минут, то есть 11 полных игр. Блестящая результативность! Дзюба же забил четыре мяча и сделал три голевые передачи в 18 матчах. Но он сыграл приблизительно 1260 минут (14 полных игр). Очевидно, что эффективность Тимура в последние месяцы намного выше, чем у Артема.

Прорыв Сулейманова в «Локомотиве» – один из сюрпризов нынешнего сезона. Железнодорожники тянули с его подписанием до последнего, искали другие варианты в атаку на трансферном рынке. В итоге 23-летний нападающий перешел в столичный клуб только в середине сентября, когда летнее окно уже захлопывалось.

История с трансфером Сулейманова была частью противостояния агента игрока Вадима Шпинева с генеральным директором «Локомотива» Владимиром Леонченко. Летом 2023-го Шпинев также критиковал Леонченко за нежелание продлевать контракты с другими его клиентами – Антоном Миранчука и Рифатом Жемалетдиновым. Если в ситуации с двумя полузащитниками гендиректор, возможно, прав, так как оба они давно показывают нестабильную игру, то с Сулеймановым, кажется, ошибся.

Шпинев перед самым трансфером нападающего «Пари НН» заявлял:

«Главной проблемой перехода Тимура является личность генерального директора Леонченко. Он на всех совещаниях говорит о том, что этот футболист – не уровень «Локомотива». Но тут же возникает вопрос, как можно было подписывать таких игроков, как Раконьяц, Мампасси и так далее, и при этом так утверждать? Леонченко осуществлял эти трансферы и приводил этих людей в клуб. Именно Леонченко настоял на уходе из клуба Сулейманова, но подписал Никитина из «Факела», который так ни разу и не сыграл за «Локомотив». В случае успешного возвращения Тимура в клуб Леонченко распишется в своей профнепригодности. Сейчас Леонченко хотел привести очередного иностранца, но это ни к чему не привело» (в интервью для «Спорт-Экспресса»).

После подписания «Локомотивом» Сулейманова агент благодарил спортивного директора московского клуба Дмитрия Ульянова за то, что тот продавил сделку. Аренда обошлась красно-зеленым в 100 тыс. евро.