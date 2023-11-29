Вышел трейлер сериала о футбольном клубе "Динамо"

Звёздные болельщики "бело-голубых" расскажут о важных периодах и событиях в истории команды, о победах, выдающихся спортсменах прошлого и современных героях.

30 ноября в кинотеатре "Художественный" пройдет закрытый показ с участием действующих футболистов и ветеранов клуба. А 2 декабря в онлайн-кинотеатра START выйдут первые две серии.