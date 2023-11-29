Вышел трейлер сериала о футбольном клубе "Динамо"
Опубликован трейлер шестисерийного документального веб-сериала "100 лет "Динамо".
К юбилею клуба сняли проект, в котором в качестве спикеров приняли участие комментатор Виктор Гусев, актер Камиль Ларин, шеф-повар, телеведущий Константин Ивлев, фигуристка Евгения Медведева, певец Дмитрий Маликов и блогер Влад Бумага.
Звёздные болельщики "бело-голубых" расскажут о важных периодах и событиях в истории команды, о победах, выдающихся спортсменах прошлого и современных героях.
30 ноября в кинотеатре "Художественный" пройдет закрытый показ с участием действующих футболистов и ветеранов клуба. А 2 декабря в онлайн-кинотеатра START выйдут первые две серии.