Захарян попал в стартовый состав на матч ЛЧ с "Зальцбургом"

Российский футболист испанского «Реала Сосьедад» Арсен Захарян попал в стартовый состав на матч Лиги чемпионов с австрийским «Зальцбургом».

© Daisuke Nakashima/Global Look Press

«Реал Сосьедад»: : Ремиро, Одриосола, Элустондо, Ле Норман, Захарян, Садик, Барренечеа, Тирни, Субименди, Туррьентес, Мендес.

Встреча состоится в Испании. Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

Сейчас в топ-5 европейских лиг выступают четверо россиян. Этим летом из РПЛ уехали Далер Кузяев («Гавр») и Арсен Захарян («Реал Сосьедад»). Несколько лет во французском «Монако» выступает Александр Головин, а в итальянской «Аталанте» — Алексей Миранчук.

Регулярно из этих игроков выступают лишь Головин и Кузяев. Захарян после переезда в Испанию так и не стал футболистом стартового состава, а Миранчук после возвращения из «Торино», где он играл на правах аренды, редко выходит на поле в составе «Аталанты».