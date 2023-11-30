«Реал» вырвал победу у «Наполи» в концовке домашнего матча Лиги чемпионов

Завершился матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024, в котором встречались испанский «Реал» и итальянский «Наполи». Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Встречу обслуживала французская бригада арбитров, которую возглавлял Франсуа Летексье. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. «Реал» в концовке матча забил два мяча и вырвал победу у «Наполи» — 4:2.

«Наполи» вышел вперёд на 10-й минуте благодаря голу нападающего Джованни Симеоне. Однако уже спустя минуту форвард «Реала» Родриго Гоэс восстановил равенство на табло. На 22-й минуте голом отметился хавбек хозяев Джуд Беллингем. Сразу после перерыва неаполитанцы сравняли счёт благодаря мячу Андре Замбо Ангисса.

В концовке второго тайма, на 84-й минуте, «Реал» снова вышел вперёд — отличился полузащитник Николас Пас. Спустя ещё 10 минут форвард мадридцев Хоселу поставил точку в матче — 4:2.