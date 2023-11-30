«Интер» отыгрался с 0:3 в матче 5-го тура Лиги чемпионов с «Бенфикой»

Завершился матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024, в котором встречались португальская «Бенфика» и итальянский «Интер». Команды играли на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Андрисом Трейманисом (Литва). Команды не выявили победителя — 3:3.

© пресс-служба Лиги чемпионов УЕФА

«Бенфика» активно начала в первой половине встречи и повела со счётом 3:0 уже к 34-й минуте благодаря хет-трику полузащитника Жоау Мариу. Однако во втором тайме «Интеру» удалось переломить ход игры. На 51-й минуте первый гол в ворота «орлов» забил форвард «нерадзурри» Марко Арнаутович. Ещё спустя семь минут отличился Давиде Фраттези. На 72-й минуте голом с пенальти отметился Алексис Санчес. Матч так и завершился — 3:3.