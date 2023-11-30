Сборная России по пляжному футболу победила команду Парагвая
Национальная сборная России по пляжному футболу в контрольном матче одолела команды Парагвая в серии послематчевых пенальти. Основное время закончилось со счетом 3:3.
Встреча прошла в месте под название Асунсьона, что в Парагвае на арене «Лос-Пинанди».
В основное время в составе российской команды голами отметились Дмитрий Фролов, Андрей Котенев и Егор Ремизов. Ремизов реализовал решающий послематчевый удар.
Накануне, 29 ноября сборная России одолела парагвайцев со счетом 6:2.
В пятницу, 1 декабря Россия и Парагвай сыграют третий и заключительную контрольную.встречу. Стартовый свисток запланирован на 2:00 по московскому времени.