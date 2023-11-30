Сборная России по пляжному футболу победила команду Парагвая

Национальная сборная России по пляжному футболу в контрольном матче одолела команды Парагвая в серии послематчевых пенальти. Основное время закончилось со счетом 3:3.

Встреча прошла в месте под название Асунсьона, что в Парагвае на арене «Лос-Пинанди».

В основное время в составе российской команды голами отметились Дмитрий Фролов, Андрей Котенев и Егор Ремизов. Ремизов реализовал решающий послематчевый удар.

Накануне, 29 ноября сборная России одолела парагвайцев со счетом 6:2.