"Аталанта" Миранчука вышла в плей-офф Лиги Европы

Итальянская «Аталанта» сыграла вничью с португальским «Спортингом» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча группы D в Бергамо завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Джанлука Скамакка, у гостей забил Маркус Эдвардс.

Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук появился на поле на 69 й минуте и не отметился результативными действиями.

«Аталанта» (11 очков) ранее уже решила задачу по выходу в плей офф. После ничьи команда Джан Пьеро Гасперини гарантировала себе первое место в группе D и участие в 1/8 финала турнира. «Спортинг» набрал 8 очков, занимает вторую строчку и досрочно вышел в плей офф Лиги Европы.

В другом матче группы D австрийский «Штурм» дома уступил польскому «Ракуву» — 0:1.