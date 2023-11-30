"Аталанта" Миранчука вышла в плей-офф Лиги Европы

«Аталанта» Миранчука гарантировала себе первое место в группе Лиги Европы, сыграв вничью со «Спортингом»
Итальянская «Аталанта» сыграла вничью с португальским «Спортингом» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.
Встреча группы D в Бергамо завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Джанлука Скамакка, у гостей забил Маркус Эдвардс.
Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук появился на поле на 69 й минуте и не отметился результативными действиями.
«Аталанта» (11 очков) ранее уже решила задачу по выходу в плей офф. После ничьи команда Джан Пьеро Гасперини гарантировала себе первое место в группе D и участие в 1/8 финала турнира. «Спортинг» набрал 8 очков, занимает вторую строчку и досрочно вышел в плей офф Лиги Европы.
В другом матче группы D австрийский «Штурм» дома уступил польскому «Ракуву» — 0:1.
В последнем туре 14 декабря «Спортинг» примет «Штурм», «Аталанта» сыграет в гостях с «Ракувом».
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«Аталанта» Миранчука гарантировала себе первое место в группе Лиги Европы, сыграв вничью со «Спортингом»
Российский полузащитник «Аталанты» Миранчук вышел на замену на 69‑й минуте матча Лиги Европы против «Спортинга»