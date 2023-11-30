«Лион» уволил главного тренера

Итальянский специалист Фабио Гроссо покинет пост главного тренера «Лиона». Об этом сообщает RMC Sport.

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По информации источника, руководство французского клуба приняло подобное решение из-за неудовлетворительных результатов команды. Официально об увольнении 46-летнего наставника будет объявлено в ближайшие несколько часов. Исполняющим обязанности тренера назначат Пьерра Сейджа, который на данный момент работает в академии лионцев.

Напомним, Фабио Гроссо возглавил французский клуб 16 сентября этого года. Ранее он провёл в «Лионе» два года игровой карьеры – с 2007 по 2009 год.

После завершения карьеры в 2012 году Гроссо тренировал молодёжку «Ювентуса», а также «Бари», «Верону», «Брешию», «Сьон» и «Фрозиноне», с которым выиграл титул Серии B в конце прошлого сезона.